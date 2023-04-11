شكرا لقرائتكم مشاهد لتدفق وجريان السيول غرب القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان وتدفق السيول بأحياء غرب القصيم خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، لقطات ومشاهد لتدفق سيول غرب القصيم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.