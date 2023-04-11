السعودية اليوم / إجراء 2657 عملية جراحية ناجحة في مستشفيات الجوف خلال 2023



سكاكا 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 إبريل 2023 م واس

أُجريت في مستشفيات الجوف 2657 عملية جراحية ناجحة، خلال الربع الأول من العام 2023.

وأبانت صحة الجوف أن غرف العمليات بمستشفياتها استقبلت حالات متنوعة، وحالات إنقاذ للحياة. كما تم إجراء العديد من العمليات النوعية عن طريق برنامج الدعم الطبي المؤقت والطبيب الزائر, والذي أسهم - بفضل الله - في استقطاب العديد من الكفاءات في تخصصات متنوعة، أسهمت في إجراء عمليات نوعية في الأورام، والعظام، والأوعية الدموية، والمسالك البولية، والجراحة العامة.

وأضافت أن مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا سجل أعلى معدل لإجراء العمليات الجراحية؛ حيث بلغ عددها 1149 عملية، فيما أجرى مستشفى الولادة والأطفال بسكاكا 585 عملية ،ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي 325 عملية، ومستشفى طبرجل العام 247 عملية، ومستشفى دومة الجندل 277عملية, ومستشفى صوير العام 74 عملية.

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13:36ت م

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