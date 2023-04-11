السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تقيم مأدبة إفطار وتوزع الوجبات الغذائية في جمهورية مالي



باماكو 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مأدبة إفطار في جمهورية مالي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وذلك خلال حفل أقيم في مقر سفارة المملكة في العاصمة باماكو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في مالي خالد بن مبروك الخالد كما حضر المأدبة عدد من الشخصيات المالية من بينهم معالي مستشار فخامة رئيس الفترة الانتقالية الدكتور زيني مولاي، ومعالي وزير الشؤون الدينية والعبادة والعادات الدكتور محمد عمر كوني ، إضافة إلى أعضاء السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها .

وأكد السفير الخالد أن البرنامج الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية، يأتي تتويجاً لجهود المملكة الإنسانية ووقوفها الدائم مع أشقائها المسلمين ولا سيما في هذا الشهر الكريم، والذي تضاعف فيه قيادتها الرشيدة -أيدها الله-، جهودها المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين، رافعاً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

ويستهدف البرنامج لهذا العام تفطير 30 ألف صائم في جمهورية مالي خلال أيام شهر رمضان المبارك، عبر توزيع وجبات الإفطار وإقامة الموائد الرمضانية، فضلاً عن توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور

// انتهى //

13:15ت م

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باماكو 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مأدبة إفطار في جمهورية مالي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وذلك خلال حفل أقيم في مقر سفارة المملكة في العاصمة باماكو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في مالي خالد بن مبروك الخالد كما حضر المأدبة عدد من الشخصيات المالية من بينهم معالي مستشار فخامة رئيس الفترة الانتقالية الدكتور زيني مولاي، ومعالي وزير الشؤون الدينية والعبادة والعادات الدكتور محمد عمر كوني ، إضافة إلى أعضاء السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها .وأكد السفير الخالد أن البرنامج الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية، يأتي تتويجاً لجهود المملكة الإنسانية ووقوفها الدائم مع أشقائها المسلمين ولا سيما في هذا الشهر الكريم، والذي تضاعف فيه قيادتها الرشيدة -أيدها الله-، جهودها المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين، رافعاً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.ويستهدف البرنامج لهذا العام تفطير 30 ألف صائم في جمهورية مالي خلال أيام شهر رمضان المبارك، عبر توزيع وجبات الإفطار وإقامة الموائد الرمضانية، فضلاً عن توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور السعودية الفاخرة والمصحف الشريف، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.// انتهى //13:15ت م0085

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