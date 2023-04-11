السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تقيم إفطاراً في جامع السلفية بتايلند



بانكوك 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في تايلند، مائدة إفطار للصائمين في جامع السلفية بالعاصمة بانكوك، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في إطار الجهود التي تقدمها لخدمة المسلمين بالعالم؛ تماشياً مع دعم وتوجيهات القيادة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

ورفع المستفيدون من البرنامج الشكر لقيادة المملكة ، لما يقدمون من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في جميع دول العالم خلال شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يحفظ المملكة وقيادتها من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليهم الأمن والأمان.

// انتهى //

12:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.