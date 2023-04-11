السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم منظمة التعاون الإسلامي يلتقي المندوب الدائم لغامبيا لدى المنظمة



جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمقر الأمانة العامة بجدة،، أمس، المندوب الدائم لغامبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي عمر جبريل صلاح.

وركز الاجتماع على التعاون بين منظمة التعاون وغامبيا، والتحضير لمؤتمر القمة الإسلامية الخامسة عشرة الذي ستستضيفه غامبيا.

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12:10ت م

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