

القدس المحتلة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد طفل فلسطيني وإصابة المئات بجروح وحالات اختناق خلال عمليات اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي لأريحا ونابلس بالضفة الغربية، واستمرار اقتحامات المئات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ولبلدات في الضفة الغربية وتنفيذهم اعتداءات على الفلسطينيين.

وأخبرت عن اجتماع لجنة فلسطين في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماع طارئ برئاسة الجزائر أمس، وبحضور عدد من رؤساء البرلمانات الإسلامية، والذين أكدوا أهمية تعزيز روح التضامن بين الأعضاء والتنسيق والتعاون لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل، وتأمين احترام قدسية المسجد الأقصى وفقاً للمواثيق الدولية والإنسانية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة شعائره الدينية بحرية.

وأوردت انطلاق الاستعدادات في فلسطين لإحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 من الشهر الجاري، وستنظم الفعاليات لمساندة 4800 أسير فلسطيني يقبعون داخل سجون الاحتلال، يعيشون ظروف اعتقال قاسية.

وتناولت صحف فلسطين في متفرقات تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم إعادة الترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة عام 2024، و بدء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخميس المقبل اجتماعاتهما الربيعية بعد يومين من صدور توقعات النمو العالمي، وسط توقعات بنسبة نمو لا تتجاوز 3 % للاقتصاد العالمي.

// انتهى //

09:39ت م

0061





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.