

القدس المحتلة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت سطح المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وتواصل عرقلة وصول المصلين إلى باحاته.

وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة في القدس أمام المصلين.

في ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم جنين بالضفة الغربية، ونفّذت حملة دهم وتفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين، اعتقلت خلالها 5 فلسطينيين ، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واعتقلت فلسطينيا وزوجته بعد مداهمة منزلهما.

// انتهى //

09:24ت م

0060





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.