السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 12444 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 12444 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت البلاد 10 حالات وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألفا و342 حالة.

// انتهى //

09:11ت م

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سيئول 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 12444 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 30 مليونا و930 ألفا و504 ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت البلاد 10 حالات وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألفا و342 حالة.// انتهى //09:11ت م0059

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