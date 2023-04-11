سياسي / اهتمامات الصحف المغربية



الرباط 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم باجتماع اللجنة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وخصص لاستعراض حصيلة تعميم نظام الحماية الاجتماعية.

وتطرقت إلى الزيارة التي قام بها أمس مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين لوكالة بيت مال القدس الشريف بالرباط، حيث اطلع على تدخلات وبرامج الوكالة في المدينة المقدسة.

وواصلت رصدها للأوضاع في القدس المحتلة، حيث يستمر مئات المستوطنين الإسرائيليين في اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة أمنية من شرطة الاحتلال.

وتناقلت إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، مضيفا أنه ليس مستعدا بعد لإطلاق حملته الانتخابية.

وأخبرت عن ارتفاع عدد قتلى الانهيار الثلجي الذي وقع يوم الأحد في جبال الألب الفرنسية إلى ستة قتلى.

وسلطت صحف المغرب الضوء على انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وشبح أزمة الديون وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.