وستواصل الحملة جهودها في استقبال التبرعات من مختلف مناطق المملكة حتى نهاية شهر رمضان المبارك عبر تطبيق وموقع المنصة ، ومركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000 ، فيما ستُصرف هذه التبرعات على ستة مسارات في منصة إحسان تشمل المجالات : التعليمية، والاجتماعية، والصحية، والدينية، والغذائية، والسكنية.
ويعود النجاح الذي وصلت إليه منصة إحسان بعد فضل الله تعالى إلى التمكين المستمر من ولي العهد للمنصة انطلاقًا من حرصه على تطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وزيادة مستوى موثوقيته من خلال بنية رقمية متينة تعمل وفق حوكمة عالية تسهم في تحقيق الأهداف النبيلة والمقاصد السامية لرؤية المملكة ومستهدفاتها في تعظيم أثر قطاع العمل الخيري.
وتُعد المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة في المملكة التي تحظى سنويًا بدعم خادم الحرمين وولي العهد باعتبارها منصة خيرية تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح للمُحسنين فرص تبرع متنوعة يتم تحديثها بشكل يومي.
ويُعزز دعم القيادة للحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثالث نجاح المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" نتيجة ما وصلت إليه من جاهزية مستمرة لتحفيز المحسنين خصوصًا في ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرع في مواسم الخير وخاصة شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المنصة نشاطًا على مدار الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر 470 مليون ريال حصيلة الحملة الوطنية للعمل الخيري في يومها الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.