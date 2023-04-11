470 مليون ريال حصيلة الحملة الوطنية للعمل الخيري في يومها الأول

شهدت الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة التي دشنها مساء أمس الاثنين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده بتبرعين سخيين؛ إقبالاً واسعًا من المتبرعين خلال الساعات الأولى من انطلاقها من الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين بلغت أكثر من 470 مليون ريال.

وستواصل الحملة جهودها في استقبال التبرعات من مختلف مناطق المملكة حتى نهاية شهر رمضان المبارك عبر تطبيق وموقع المنصة ، ومركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000 ، فيما ستُصرف هذه التبرعات على ستة مسارات في منصة إحسان تشمل المجالات : التعليمية، والاجتماعية، والصحية، والدينية، والغذائية، والسكنية.

ويعود النجاح الذي وصلت إليه منصة إحسان بعد فضل الله تعالى إلى التمكين المستمر من ولي العهد للمنصة انطلاقًا من حرصه على تطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وزيادة مستوى موثوقيته من خلال بنية رقمية متينة تعمل وفق حوكمة عالية تسهم في تحقيق الأهداف النبيلة والمقاصد السامية لرؤية المملكة ومستهدفاتها في تعظيم أثر قطاع العمل الخيري.

وتُعد المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة في المملكة التي تحظى سنويًا بدعم خادم الحرمين وولي العهد باعتبارها منصة خيرية تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح للمُحسنين فرص تبرع متنوعة يتم تحديثها بشكل يومي.

ويُعزز دعم القيادة للحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثالث نجاح المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" نتيجة ما وصلت إليه من جاهزية مستمرة لتحفيز المحسنين خصوصًا في ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرع في مواسم الخير وخاصة شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المنصة نشاطًا على مدار الساعة.