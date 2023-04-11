وزير الداخلية يدشن المنصة الرقمية "مناطق"

رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في جدة، اليوم، الاجتماع السنوي الثلاثين لأمراء المناطق.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من التقارير وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، التي اشتملت على العديد من الموضوعات، والتي تهدف إلى تمكين إمارات المناطق من أداء مهامها وتعزيز قدراتها.

ودشن الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع المنصة الرقمية "مناطق" التي تساند إمارات المناطق في تنفيذ مهامها، والتي عملت وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق على تطويرها لعرض المؤشرات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية بما يدعم القرارات التي تقدمها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالتخطيط المكاني للخدمات العامة، وتحديد مدى كفايتها وتحقيق كفاءة الإنفاق فيها.

وتأتي منصة مناطق ضمن الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لتطبيق الحكومة الرقمية الذكية في جميع قطاعاتها ودعم التحول الرقمي لتحقيق التميز في الأداء الحكومي بما يعزز التنمية المجتمعية والاقتصاد المستدام.

وفي ختام الاجتماع توصل الأمراء إلى عدد من التوصيات تمهيدًا لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.