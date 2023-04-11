السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في منشآت التدريب التقني بالجوف



سكاكا 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة الجوف، تعليق الدراسة حضورياً اليوم الثلاثاء، في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة، وذلك نظراً لما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها.

وبينت أنه تم اعتماد التدريب - عن بعد - من خلال منصة التدريب الالكتروني "البلاك بورد".

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