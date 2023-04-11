السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة يتفقد ميقاتي قرن المنازل ووادي محرم



الطائف 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

تفقد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أمس، ميقاتي قرن المنازل بالسيل الكبير ووادي محرم بالهدا، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.

كما دشن الخامري بميقات قرن المنازل بالسيل الكبير مكتب الخدمة المجانية المقدمة لذوي الإعاقة الحركية الذي يقع في مدخل الميقات بهدف خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية، حيث يستقبل ذوي الإعاقة الحركية لحظة وصولهم للميقات وتوفير مُرافق لمن ليس لديه مرافق حتى ينتهي من أداء مناسك الإحرام والصلاة بالجامع والاستفادة من كامل الخدمات المقدمة بالميقات حتى مغادرته، وذلك على مدار 24 ساعة يومياً. والتقى مدير الفرع باللجان العاملة والمتطوعين والدعاة، متابعاً مستوى الخدمات المقدمة من قِبلهم لضيوف الرحمن.

بدورهم، أشاد عدد من المعتمرين بالجهود والخدمات المقدمة من الوزارة في توعيتهم وإرشادهم، معبرين عن شكرهم للقيادة على ما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن، منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

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