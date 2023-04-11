السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي الثلاثين لأصحاب السمو أمراء المناطق



جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في جدة، اليوم، الاجتماع السنوي الثلاثين لأصحاب السمو أمراء المناطق.

وفي بداية الاجتماع رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود وأصحاب السمو أمراء المناطق الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه سمو وزير الداخلية وأصحاب السمو أمراء المناطق بما تقدمه القيادة الحكيمة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، مشيدين بالجهود التي تبذلها جميع القطاعات في سبيل ذلك، داعين الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من التقارير وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، التي اشتملت على العديد من الموضوعات، والتي تهدف إلى تمكين إمارات المناطق من أداء مهامها وتعزيز قدراتها.

ودشن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع المنصة الرقمية (مناطق) التي تساند إمارات المناطق في تنفيذ مهامها، والتي عملت وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق على تطويرها لعرض المؤشرات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية بما يدعم القرارات التي تقدمها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالتخطيط المكاني للخدمات العامة، وتحديد مدى كفايتها وتحقيق كفاءة الإنفاق فيها.

وتأتي منصة مناطق ضمن الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لتطبيق الحكومة الرقمية الذكية في جميع قطاعاتها ودعم التحول الرقمي لتحقيق التميز في الأداء الحكومي بما يعزز التنمية المجتمعية والاقتصاد المستدام.

وفي ختام الاجتماع توصل أصحاب السمو إلى عدد من التوصيات تمهيدًا لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.

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جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في جدة، اليوم، الاجتماع السنوي الثلاثين لأصحاب السمو أمراء المناطق.وفي بداية الاجتماع رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود وأصحاب السمو أمراء المناطق الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما اللّه - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع)، مؤكدين أن ذلك يأتي استمرارًا لدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة لتقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين في جميع مناطق المملكة.ونوه سمو وزير الداخلية وأصحاب السمو أمراء المناطق بما تقدمه القيادة الحكيمة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، مشيدين بالجهود التي تبذلها جميع القطاعات في سبيل ذلك، داعين الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها.وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من التقارير وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، التي اشتملت على العديد من الموضوعات، والتي تهدف إلى تمكين إمارات المناطق من أداء مهامها وتعزيز قدراتها.ودشن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع المنصة الرقمية (مناطق) التي تساند إمارات المناطق في تنفيذ مهامها، والتي عملت وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق على تطويرها لعرض المؤشرات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية بما يدعم القرارات التي تقدمها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالتخطيط المكاني للخدمات العامة، وتحديد مدى كفايتها وتحقيق كفاءة الإنفاق فيها.وتأتي منصة مناطق ضمن الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لتطبيق الحكومة الرقمية الذكية في جميع قطاعاتها ودعم التحول الرقمي لتحقيق التميز في الأداء الحكومي بما يعزز التنمية المجتمعية والاقتصاد المستدام.وفي ختام الاجتماع توصل أصحاب السمو إلى عدد من التوصيات تمهيدًا لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.// انتهى //02:25ت م0037

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