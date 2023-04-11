شكرا لقرائتكم خبر توظيف الذكاء الاصطناعي لرصد مستوى رضا ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرصد مدى رضا قاصدي وزوار الحرم المكي بطريقة تفاعلية سهلة وسريعة، فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة تجربة ضيوف الرحمن، أجهزة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لمتابعة انطباعات ضيوف الرحمن وزوار المعارض الرمضانية بالمسجد الحرام من خلال حركة اليد للتعبير عن مدى الرضا.

وأكد مدير الإدارة العامة للإحصاء بالرئاسة عيسى الهذلي أن الأجهزة تدعم 6 لغات عالمية.

تطهير السجاد

إلى ذلك، تبذل إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام بالرئاسة كامل طاقتها لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه من زوار وعمار خلال رمضان، ليتحقق لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، حيث تنفذ عمليات تنظيف وتعقيم وتعطير سجاد المسجد الحرام على مدار الساعة، حيث يبلغ عددها 35 ألف سجادة.

تفعيل طوارئ الأمطار

من جهة أخرى فعلت الرئاسة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار على المسجد الحرام، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام.

وجندت الرئاسة نحو 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة و500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام أمس.

أجهزة رصد الانطباعات





تتميز بإمكانية التعرف على جنس ونوع أصحاب التقييم.



إمكانية التعرف على أعمارهم.



ربط الانطباعات حسب رحلة ضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم.



رصد وتحليل الانطباعات وعرضها بشكل لحظي على داش بورد.



مراحل تطهير السجاد: