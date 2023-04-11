تجديد مسجد أبوعنبة يحافظ على تراث 900 عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحافظ مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية على تراث عمراني تجاوز عمره 900 عام، خلال تجديد مسجد أبوعنبة الواقع في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، والذي يرجح أنه بني قبل عام 544 هـ، في خطوة يهدف خلالها المشروع إلى تعزيز الحضارة الإسلامية للمملكة، وإعادة الحياة إلى مواقع كان لها أثر تاريخي واجتماعي في تشكيل محيطها البشري والثقافي والفكري، واستعادة الدور الديني والثقافي والاجتماعي للمساجد التاريخية عبر المحافظة عليها.

وتشير الروايات إلى أن تسمية المسجد بهذا الاسم، ترجع إلى وجود عريشة عنب كانت تسقى من البئر الموجودة بموقعه، فيما لا يزال المسجد مفتوحا وتقام فيه الصلاة.

ويعمل المشروع على ترميم مسجد أبو عنبة على الطراز المعماري للمنطقة الغربية، خلال تطوير واجهات المسجد والرواشين والمشربيات التي تعبر عن النافذة أو الشرفة البارزة المصنوعة من أجود ألواح الخشب، وتستخدم في تغطية النوافذ والفتحات الخارجية، حيث تؤدي الرواشين والمشربيات وظائف بيئية مهمة كصد أشعة الشمس المباشرة، والسماح بمرور الهواء لتبريد المسجد.

ويتميز البناء على الطراز المعماري للمنطقة الغربية، بتحمل الظروف الطبيعية المحيطة على الساحل، فيما تشكل المساجد التاريخية فيه تحفا معمارية تعكس ثقافة بناء متقنة تتكون من الطوب المنقبي والجبس والأخشاب التي تعد عنصرا بارزا منذ أوائل القرن الرابع عشر الهجري، حيث تتسم المساجد ببساطة تصميم الواجهات، التي يطغى عليها العنصر الخشبي.