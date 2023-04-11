جناح توعوي عن حمى الضنك بمعرض أتاريك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك أمانة العاصمة المقدسة بجناح توعوي ضمن الفعالية التوعوية التي ينظمها التجمع الصحي بمكة المكرمة تحت عنوان (أتاريك)، والمقامة حاليا بحي النسيم بمكة المكرمة، يشتمل على أركان عديدة للتثقيف والتوعية عن مرض حمى الضنك، ويتضمن وسائل إرشادية ومطبوعات وهدايا وجوائز ووسائل تفاعلية للأطفال أسهمت في استقطاب الزوار للجناح ولاقت استحسان الجميع. وتأتي هذه المشاركة في سياق الجهود التوعوية لتعريف المواطن والمقيم بالآليات الكفيلة بالتخلص من بؤر البعوض وسبل مكافحة أماكن توالدها.

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