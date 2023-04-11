شكرا لقرائتكم خبر شراكة لإنشاء وتطوير مركزي كلى بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أمس اتفاقيتي شراكة مجتمعية مع رجلي أعمال في المنطقة، وذلك لإنشاء مركز للكلى بمستشفى «بللحمر» العام، وتطوير قسم الكلى بمستشفى «المجاردة» العام. وأكدت صحة عسير، أن الاتفاقيتين نصتا على مطابقة التجهيزات الموردة مع المواصفات السعودية المعتمدة، واعتماد المخططات الهندسية من إدارة المشاريع والشؤون الهندسية، واعتماد إدارة المراكز المتخصصة للمشروع، ومراجعة خطة الإنشاء، مع جواز تسمية المنشأة الصحية باسم المتبرع حسب الأنظمة المتبعة في ذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر شراكة لإنشاء وتطوير مركزي كلى بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.