موسم رمضان جدة التاريخية يبرز مواهب الشباب الفنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاح موسم رمضان جدة التاريخية المقام حاليا بمنطقة البلد الفرص للمواهب الشابة للتحليق بإبداعاتهم ومواهبهم الفنية أمام أهالي وزوار الموسم الذين يتوافدون بمختلف أطيافهم.

ويعد فن الرسم على الجداريات من الفنون العالمية الشهيرة الذي اكتسب زخما في الفترة الأخيرة وتمكن من خلاله من إبراز طاقات شابة وصقل مواهبهم، ويمنحهم فرصة للظهور وخوض التجارب وتقديم خدماتهم المجتمعية في شتى الفعاليات، الأمر الذي أسهم للرسامين نقل تجاربهم الفنية لتصل مواهبهم للعالم، في فن البورتريه والفن التجريدي والسريالي وغيرها من المدارس الفنية التشكيلية إلى أن تطورت هوايتهم لتنتقل لمستوى أكبر في الجداريات.

وتزينت الجداريات بأحرف وزخرفات وحركات تشكيل فن الخط العربي، كتب عليها «موسم رمضان «باللغة العربية بـ»الخط الديواني»، إضافة إلى مجموعة من الرسومات التراثية والثقافية التي تترجم جوهر التاريخ العريق لجدة التاريخية، تفاعل معها الزوار بالمشاركة في الرسم والتلوين لإكمال الجدارية التي تعكس الفن البصري الإبداعي والتراث الثقافي لجدة

التاريخية، لتكتمل الجدارية بتكاتف الجهود وتتحول إلى قطعة فنية جمالية.

إلى ذلك أقيمت ورشة عمل فنون «رسم الأكريليك»، ضمن فعاليات موسم جدة التاريخية المقامة حاليا بمنطقة البلد، شارك فيها زوار الموسم، من خلال إيجاد لوحة فنية خاصة بهم باستخدام ألوان الأكريليك، والتعرف على التقنيات المختلفة.

وحملت الورشة في أجواء تفاعلية مع الجمهور لمختلف الأعمار محاور عدة استهدفت في مضمونها المبتدئين: الألوان المستخدمة، والتقنيات في التلوين، وكذلك رسم لوحة بالأكريلك للمبتدئين، ومهارات التعامل مع اللون والدمج، إلى جانب التعرف على الخامات والألوان المستخدمة لرسم الأكريلك.

وتفاعل زوار موسم جدة التاريخية في لحظات تأمل مع روعة تناسق الألوان رغم عشوائية انسكابها على جوانب المكعبات المصنوعة من أنامل الصغار المبدعة.