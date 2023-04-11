ضبط 64 مخالفا بحوزتهم حطب محلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 64 مخالفا لنظام البيئة، بينهم 62 مواطنا ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والسودانية، بحوزتهم نحو 120 م3 من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في الأنشطة التجارية، في مناطق الرياض والمدينة المنورة وعسير. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل م3.

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