64 مليون ريال حجم الاستثمارات في الورد الطائفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ حجم استثمارات الورد الطائفي في السوق السعودية نحو 64 مليون ريال. ويجذب الموسم كثيرا من محبي الورد وصانعي العطور من داخل المملكة وخارجها، للمشاركة والاستمتاع بفعاليات «مهرجان طائف الورد» الذي يقام سنويا بالتزامن مع موسم حصاده.

كما دخلت سلة مهرجان طائف الورد قائمة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر سلة ورد في العالم، وحوت 84.540.000 وردة، ضمت ما يقارب 26 نوعا من أجود أنواع الورد.

وفي جميع أنحاء مدينة الطائف، تفوح رائحة شذى الورد الطائفي الخلابة، وتنتشر ألوانه في المرتفعات والجبال، وتحلق عاليا في الآفاق، إيذانا ببدء موسم قطف الورد الطائفي السنوي، إذ يبدأ مع قدوم الربيع في مارس، ويستمر 45 يوما.

ولا يقتصر موسم الورد الطائفي على إقامة الاحتفالات والفعاليات الترفيهية والثقافية فقط، بل يمتد أثره ليشكل موردا اقتصاديا مهما، يسهم في دعم المحتوى المحلي، خلال مبادرات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، إذ توفر الجهات المختصة الفرص الاستثمارية لتطوير صناعة الورد الطائفي، ودعم الصناعة التحويلية للورد، وزيادة مساحات زراعته، ثم زيادة إسهامه في الناتج المحلي.

الورد الطائفي

