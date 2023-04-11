64 مليون ريال حجم الاستثمارات في الورد الطائفي

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كما دخلت سلة مهرجان طائف الورد قائمة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر سلة ورد في العالم، وحوت 84.540.000 وردة، ضمت ما يقارب 26 نوعا من أجود أنواع الورد.
وفي جميع أنحاء مدينة الطائف، تفوح رائحة شذى الورد الطائفي الخلابة، وتنتشر ألوانه في المرتفعات والجبال، وتحلق عاليا في الآفاق، إيذانا ببدء موسم قطف الورد الطائفي السنوي، إذ يبدأ مع قدوم الربيع في مارس، ويستمر 45 يوما.
ولا يقتصر موسم الورد الطائفي على إقامة الاحتفالات والفعاليات الترفيهية والثقافية فقط، بل يمتد أثره ليشكل موردا اقتصاديا مهما، يسهم في دعم المحتوى المحلي، خلال مبادرات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، إذ توفر الجهات المختصة الفرص الاستثمارية لتطوير صناعة الورد الطائفي، ودعم الصناعة التحويلية للورد، وزيادة مساحات زراعته، ثم زيادة إسهامه في الناتج المحلي.
الورد الطائفي
- 550 مليون وردة تقطف بجبال السروات سنويا
- 910 مزارع للورد بمحافظة الطائف
- 70 مصنعا ومعملا للورد
- 80 منتجا من مشتقات الورد
- يدخل في صناعة المنتجات العطرية
- صناعة داعمة لتعزيز تنمية المجتمع المحلي
- توفير كثير من الفرص الوظيفية والتسويقية
- تمكين النساء من العمل بالمجال الصناعي
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