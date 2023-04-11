30 ألف مخالفة بلدية - #عاجل

رصدت أمانات «المنطقة الشرقية، وجازان، والجوف، والباحة، وجدة، والطائف»، وبلديات «رفحا، وصامطة وأبو عريش»، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في نجران نحو 30 ألفًا و195 مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية والبلدية من خلال 34 ألفًا و422 جولة رقابية، معظمها خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري

مراكز التسوق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1170 جولة ميدانية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة، وركزت على المنشآت التي يكثر مرتادوها كالبقالات والملاحم ومراكز التسوق الكبيرة والمطاعم ومحلات بيع الأكلات الرمضانية، وأسفرت عن رصد 507 مخالفات.

جولتان يوميًا

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في نجران، ممثلاً في إدارة الأسواق والمسالخ، 380 جولة رقابية وتفتيشية على أسواق الخضار والفواكه والتمور والمسالخ بالمنطقة ومحافظاتها، وأوضح الفرع أن الفرق الرقابية ستواصل جولاتها التفتيشية على الأسواق بمعدل جولتين في اليوم صباحية ومسائية، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.

الاشتراطات الصحية

نفذت أمانة جدة خلال فبراير الماضي أكثر من 26 ألفَ جولةٍ رقابية على المنشآت التجارية والصحية، وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، وجرى زيارة 16.821منشأة صحية، و9.500 منشأة تجارية، وإغلاق 2.460 منشأة مخالفة، ونتج عنها 26.315 مخالفة، تنوعت بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

مطابخ وبوفيهات

وقفت أمانة الطائف رقابيًا على أكثر من 6000 مرفق للأغذية والمشروبات والحلويات الرمضانية، في 369 جولة ميدانية، وجرى خلال الجولات تسجيل أكثر من 1200 مخالفة وتجاوز للاشتراطات الصحية والنظافة العامة، وشملت الحملة متابعة المطاعم والمطابخ والبوفيهات والبسطات الثابتة والمتنقلة والباعة الجائلين في الأسواق والمراكز والشوارع التجارية، والاطلاع على مواقع تحضير الأطعمة، ومنع العمالة التي لم تستخرج شهادات صحية من العمل في الأنشطة الغذائية والآخرى التي لها علاقة مباشرة بالمستهلك، ومنع الباعة المتجولين الذين يعملون بدون تراخيص وبشكل عشوائي، ويقدمون أطعمة ومشروبات مجهولة المصدر والمحتوى، وغير مدون بها تاريخ الإنتاج والصلاحية، ورصد ظاهرة البيع العشوائي ومصادرة المعروضات التي تقدم للمواطنين والمقيمين وسط بيئة تفتقر لاشتراطات سلامة الأغذية.

تطبيق الاشتراطات

رصدت بلدية رفحاء 14 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال 680 جولة رقابة ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية والمولات والمطاعم، وأكدت البلدية استمرار الحملات الرقابية الصباحية والمسائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

محال وأسواق

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلةً في بلدية محافظة أبو عريش، 1012 جولةً رقابيةً تفتيشيةً على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمحال الصحية والأسواق والمطاعم، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية والتزامهم بالاشتراطات الصحية، كما نفذت بلدية صامطة 1046 جولةً رقابيةً تفتيشية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمراكز والمطاعم.

إجراءات صحية

نفذت أمانة منطقة الجوف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة 2410 جولات ميدانية لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة ورفع مستوى الإصحاح البيئي بمدينة سكاكا، واستهدفت الحملات القضاء على الكلاب الضالة، ومكافحة البعوض والذباب والحشرات الناقلة للأمراض، كذلك نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة نحو 1765 جولة ميدانية أسفرت عن تسجيل 230 مخالفة للإجراءات الصحية والاشتراطات البلدية، وذلك خلال النصف الأول من شهر رمضان.