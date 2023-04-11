برد وسيول وإغلاق لطرق بالباحة وتفعيل للطوارئ بالحرم

هطلت، الاثنين، أمطار غزيرة على منطقة الباحة وكافة محافظاتها سالت على أثرها الأودية والشعاب، وتساقط للبرد والصخور، فيما أغلقت الطرق والميادين بقطاع السراة، وهرعت جهات الاختصاص إلى المواقع التي شهدت توقف الحركة المرورية سعيا لإعادة حركة السيارات، وإزالة أطنان البرد، بينما تساقطت الصخور بعدد من الشوارع المحاذية للجبال، واجتاحت المياه الجارفة الطرق مخلفة أتربة أعاقت حركة السيارات.

وفي مكة المكرمة، فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار على المسجد الحرام، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام.

وجنّدت الرئاسة ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام الاثنين.

تضرر المحاصيل

قالت أمانة الباحة، إن فرق الطوارئ انتشرت لإزالة البرد والأتربة والحجارة المتساقطة في الطرق والشوارع أثناء الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة ⁧‫الباحة‬⁩، في وقت شهد مركز جرب التابع لمحافظة العقيق أمطار غزيرة وتساقط للبرد مما تسبب في أضرار للمحاصيل الزراعية وتوقف لعدد من الطرق الحيوية بعد اجتياح السيول لها وسط مطالبات بإنشاء عبارات حتى لا يتأذى الأهالي في حالات المطر الكثيف.

حيطة وحذر

شهدت منطقة نجران أمطار غزيرة غير مألوفة صاحبها تساقط للبرد في عديد من الأماكن وسالت على إثرها الجبال والأودية والشعاب، بينما دعت إدارة الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المحتملة على معظم مناطق المملكة، ابتداء من الإثنين إلى الأربعاء المقبل.

وأشارت المديرية إلى أن منطقة نجران ستتأثر بأمطار متوسطة تشمل عددا من المحافظات وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، وشددت المديرية على ضـرورة الابتعاد عن أمــاكن تجمُع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية والسدود.

وامتدت الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة إلى عدة مناطق ومن بينها مناطق عسير وجازان، وحائل والمدينة المنورة، سالت على إثرها الأودية والشعاب حيث شملت الأمطار في المدينة المنورة محافظة العيص والعلا والمهد ومراكز وقرى شمال محافظة ينبع.

درجات الحرارة

مكة المكرمة 38 27

المدينة المنورة 32 22

الرياض 32 18

الدمام 35 19

أبها 23 12

السودة 19 10

تبوك 30 18

بريدة 31 17

حائل 26 15

الباحة 23 13

عرعر 31 19

سكاكا 31 19

جازان 34 27

نجران 30 17

الطائف 25 15