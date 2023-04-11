أجاويد بمركز الواديين

ضمن مبادرة أجاويد التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، خلال شهر رمضان المبارك، شهد مركز الواديين عددًا من الفعاليات التي لقيت حضورًا كبيرًا من مختلف الأعمار، إذ أقامت جمعية التنمية الأسرية بالواديين دوري كرة الطائرة، ضمن مبادرة أجاويد - مسار "القوة" و أقيمت البطولة على مدى ستة أيام تنافس فيها 6 فرق من المنطقة، وقد أقيمت المباراة النهائية بين فريقي النخبة والفيصل برعاية رئيس مركز الواديين سعد عبد الله آل ثابت، الذي كرم اللجنة المنظمة للبطولة والمتطوعين ومدراء الفرق وانتهت المباراة بفوز فريق النخبة بالكأس والمركز الأول، وحصل فريق الفيصل على المركز الثاني.

وتنوعت الفعاليات وسط سوق المركز وعكفت البلدية على عدة مناشط، وجملت السوق بالإنارة وتجهيز الأرضيات وعمل أكشاك للأسر المنتجة بطرق حديثة وخيمة مجهزة بمسرح وجلسات، تحظى يوميًا بفعاليات متنوعة وندوات توعوية، وحلقات قرآنية، ومسابقات وألعاب ترفيهية بتنظيم بلدية الواديين بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وجمعية تحفيظ القرآن، ومن ضمن تلك الفعاليات مجلس أجاويد، ملتقى اجتماعي للسمر، وضيافة للزوار.