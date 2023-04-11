أجاويد بمركز الواديين

وتنوعت الفعاليات وسط سوق المركز وعكفت البلدية على عدة مناشط، وجملت السوق بالإنارة وتجهيز الأرضيات وعمل أكشاك للأسر المنتجة بطرق حديثة وخيمة مجهزة بمسرح وجلسات، تحظى يوميًا بفعاليات متنوعة وندوات توعوية، وحلقات قرآنية، ومسابقات وألعاب ترفيهية بتنظيم بلدية الواديين بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وجمعية تحفيظ القرآن، ومن ضمن تلك الفعاليات مجلس أجاويد، ملتقى اجتماعي للسمر، وضيافة للزوار.
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