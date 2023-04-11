طريق التوحيد تحت الصيانة وعقبة سنان بديلا

لا زال العمل جاريًا في إصلاح وصيانة طريق التوحيد الذي يربط محافظتي النماص بالمجاردة ومعالجة الانهيارات التي حدثت في الطريق جراء الأمطار التي شهدتها منطقة عسير الشهر الماضي، في حين تم إعادة فتح الطريق السابق «عقبة سنان»؛ للأهالي لحين إصلاح طريق التوحيد.

طرق بديلة

تساءل الأهالي عن آخر التطورات بشأن معالجة الانهيارات التي حدثت في طريق التوحيد وصيانته، وطالبوا بسرعة إنجاز العمل للخدمة التي يقدمها الطريق، خاصة وأن كثيرًا من الطلاب والطالبات يعتمدون عليه لسهولة الوصول للجامعات والكليات في مدينة أبها ومحافظة النماص.

وبالرغم من وجود طرق بديلة للوصول لمحافظة النماص والمحافظات الآخرى، منها عقبة تلاع من مركز عبس بمحافظة المجاردة وعقبة برمة من مركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق، إلا أن طريق التوحيد يعتبر أفضلها وأقربها وأسهلها.

إصلاح الطريق

«دوت الخليج» تواصلت مع الرقم الخاص باستقبال المقترحات والاستفسارات عن الطرق التابعة لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية (938) للسؤال والاستفسار عن ‏آخر التطورات بشأن معالجة الانهيارات التي حدثت في طريق التوحيد، وتلقت الرد بأن العمل لا زال جاريًا لإصلاح الطريق بعد إغلاقه بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق، وأكدت النقل وجود طرق بديلة للوصول لمحافظة النماص والمحافظات الآخرى، منها عقبتا تلاع وبرمة.