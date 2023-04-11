طرق بديلة
تساءل الأهالي عن آخر التطورات بشأن معالجة الانهيارات التي حدثت في طريق التوحيد وصيانته، وطالبوا بسرعة إنجاز العمل للخدمة التي يقدمها الطريق، خاصة وأن كثيرًا من الطلاب والطالبات يعتمدون عليه لسهولة الوصول للجامعات والكليات في مدينة أبها ومحافظة النماص.
وبالرغم من وجود طرق بديلة للوصول لمحافظة النماص والمحافظات الآخرى، منها عقبة تلاع من مركز عبس بمحافظة المجاردة وعقبة برمة من مركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق، إلا أن طريق التوحيد يعتبر أفضلها وأقربها وأسهلها.
إصلاح الطريق
«دوت الخليج» تواصلت مع الرقم الخاص باستقبال المقترحات والاستفسارات عن الطرق التابعة لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية (938) للسؤال والاستفسار عن آخر التطورات بشأن معالجة الانهيارات التي حدثت في طريق التوحيد، وتلقت الرد بأن العمل لا زال جاريًا لإصلاح الطريق بعد إغلاقه بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق، وأكدت النقل وجود طرق بديلة للوصول لمحافظة النماص والمحافظات الآخرى، منها عقبتا تلاع وبرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر طريق التوحيد تحت الصيانة وعقبة سنان بديلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.