عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية - ممثلة ببلدية طلعة التمياط- خلال شهر مارس الماضي، 10 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء. وشملت معالجة 9 تشوهات بصرية، منها القص والتهذيب والصيانة، إضافة لرفع 540 مترًا مكعبًا من المخلفات المتنوعة، وإزالة 120 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، و94 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة 185 من أعمدة الإنارة والفوانيس, وإعادة دهان 470 مترًا طوليًّا من «بدورات» الأرصفة والخطوط الأرضية، إضافة إلى إصلاح 98 مترًا مربعًا من «الأنترلوك».



كانت هذه تفاصيل خبر معالجة 9 تشوهات بصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.