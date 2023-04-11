هدية تخدم 1.2 مليون معتمر



خدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ما يتجاوز المليون ومئتي ألف معتمر ومصلٍّ وزائر في 41 نقطة اتصال لها بضيوف الرحمن قدمت لهم حزمة من البرامج والخدمات المتنوعة من وجبات الإفطار والسحور للصائمين، وتوزيع عبوات سقيا الماء المبردة، وتقديم القهوة السعودية والضيافة العربية، وتوزيع هدايا البرامج التوجيهية، وتوزيع الهدايا الإبداعية للمعتمرين والمصلين، وتنفيذ الوكالات والكفارات بالنيابة عن ضيوف الرحمن، تقديم خدمة الراحة على كراسي المساج، ورعاية الأطفال التائهين.

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