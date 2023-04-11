مسطحات خضراء بمكة

تنفذ أمانة العاصمة المقدسة-ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة- جميع أعمال تأهيل ونظافة وري المسطحات الخضراء في الحدائق العامة؛ ليقضي الزائرون فيها والمتنزهون ساعات عدة، يتجاذبون أطراف الحديث عن رحلتهم الإيمانية، وسط مجموعة من الخدمات التي عملت على توفيرها.

وتبذل الأمانة جهودًا كبيرة في مجال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء والحدائق، وتشجير الشوارع، وزيادة الرقعة الخضراء.