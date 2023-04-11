حملة للتبرع بالدم

ينظم مركز الفيصلية التابع لجمعية البر بالأحساء بإشراف التجمع الصحي حملة التبرع بالدم تحت شعار «التبرع بالدم بادرة تضامن» وسيتاح التبرع بالدم للرجال فقط، وذلك بمقر المركز بمدينة الهفوف. وتهدف الحملة إلى دعم بنوك الدم بمستشفيات المحافظة بما تحتاجه من أكياس الدم لإجراء العمليات ولمرضى تكسر الدم المنجلي ومرضى الحوادث المرورية، فيما بلغ عدد المتبرعين بالحملة السابقة «السابعة العشرون» للمركز 485 متبرعا.



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