

جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة عن تحويل الدراسة "عن بُعد" اليوم الثلاثاء لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بحدوث أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية على المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران أنه جرى تحويل الدراسة عن بُعد عبر

// انتهى //

01:40ت م

0029



جدة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة عن تحويل الدراسة "عن بُعد" اليوم الثلاثاء لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بحدوث أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية على المنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران أنه جرى تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم، وأن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، المتوقع بحدوث أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية وحرصًا على سلامة الجميع.// انتهى //01:40ت م0029

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإدارة العامة للتعليم بجدة: تحويل الدراسة "عن بُعد" في جدة ورابغ وخليص لحدوث أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.