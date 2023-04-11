السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم القريات



القريات 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القريات عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر

// انتهى //

01:35ت م

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القريات 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأعلنت إدارة التعليم بمحافظة القريات عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.وأوضحت أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي‬ لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس المحافظة.// انتهى //01:35ت م0024

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.