السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يبحث مع أمين الطائف برنامج الجاذبية البصرية



الطائف 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف مع أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي خطة أمانة المحافظة في برنامج الجاذبية البصرية، الذي يهدف إلى تعزيز تحسين المشهد الحضري وخطط معالجة التشوهات البصرية خلال الفترة القادمة وأبرز المحاور والتشريعات الرئيسة لنجاح البرنامج وتحقيق مستهدفات رؤية

وشهد اللقاء استعراض خطة معالجة التشوهات البصرية خلال الفترة الماضية والخطة المستقبلية وأهم عناصر البرنامج والتي تعزز الجاذبية البصرية وتخطيط الشوارع والتنمية الحضرية وأنسنة المدن، بالإضافة إلى عرض خطة الأمانة الميدانية لتنفيذ المشروع، وأبرز الشوارع الرئيسة والحدائق التي سيشملها العمل خلال الفترة الحالية والقادمة التي تدعم برامج جودة الحياة وأنسنة المدن.

كما تطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه من استعدادات وتجهيزات وخطة عمل الاستعداد لاحتضان الطائف لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023 الذي سيقام في الطائف والباحة وأبها.

وأوضح أمين المحافظة المهندس ناصر الرحيلي أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وبحث المعوقات ووضع الحلول وتعزيز تعاون الجهات ذات العلاقة بما يخدم المدينة, مؤكداً دور هذه الاجتماعات في توضيح الخطط والبرامج وتوزيع المهام وإيضاح العمل والخطط المستقبلية.

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الطائف 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسبحث صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف مع أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي خطة أمانة المحافظة في برنامج الجاذبية البصرية، الذي يهدف إلى تعزيز تحسين المشهد الحضري وخطط معالجة التشوهات البصرية خلال الفترة القادمة وأبرز المحاور والتشريعات الرئيسة لنجاح البرنامج وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.وشهد اللقاء استعراض خطة معالجة التشوهات البصرية خلال الفترة الماضية والخطة المستقبلية وأهم عناصر البرنامج والتي تعزز الجاذبية البصرية وتخطيط الشوارع والتنمية الحضرية وأنسنة المدن، بالإضافة إلى عرض خطة الأمانة الميدانية لتنفيذ المشروع، وأبرز الشوارع الرئيسة والحدائق التي سيشملها العمل خلال الفترة الحالية والقادمة التي تدعم برامج جودة الحياة وأنسنة المدن.كما تطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه من استعدادات وتجهيزات وخطة عمل الاستعداد لاحتضان الطائف لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023 الذي سيقام في الطائف والباحة وأبها.وأوضح أمين المحافظة المهندس ناصر الرحيلي أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وبحث المعوقات ووضع الحلول وتعزيز تعاون الجهات ذات العلاقة بما يخدم المدينة, مؤكداً دور هذه الاجتماعات في توضيح الخطط والبرامج وتوزيع المهام وإيضاح العمل والخطط المستقبلية.// انتهى //01:25ت م0019

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.