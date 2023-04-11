السعودية اليوم / رئاسة المسجد النبوي تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك



المدينة المنورة 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

يشهد المسجد النبوي خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل توافد جموع غفيرة من المصلين والزوار طلباً للأجر والمغفرة من الله سبحانه في ختام أيام الشهر الفضيل.

وبـدأت وكالة الرئاسـة العامـة لشـؤون المسجد النبوي بمضاعفة جهودها وأعمالها لاستقبال الزوار والمصلين في العشر الأواخر مـن خلال منظومة متكاملة مـن الخدمات وعلـى مدار الأربع وعشـرين سـاعة، حيث قامت بتهيئـة المسـجد النبـوي وسـطحه وساحاته ورفع كفـاءة الأعمـال المقدمة وتعزيز جودتها بمـا يحقق الراحة والطمأنينة للمصلين.

وعملـت الوكالـة علـى تكثيـف كوادرهـا البشـرية فـي كـافـة الأعمـال والخدمـات المقدمة، وتسهيل حركة الحشـود البشرية بما يضمن انسيابية الحركة داخل المسجد النبوي وساحاته، وكثفت التنسيق والتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقـة في خدمة المصلين والزائرين، والاستعانة بالمتطوعين في خدمة القاصدين وتقديم أرقى الخدمات لهم.

وتكثف الوكالة جهودها في تطهير المسجد النبوي وتهيئته بالسجاد والسُقيا من خلال حافظات الشرب والحقائب المحمولة لسُقيا المصليـن والـزوار، وتهيئة مرافق المسـجد النبوي للقاصدين. بالإضافـة لتعزيز خدمات التنقل وخدمات كبار السـن والأشخاص ذو الإعاقـة وتجهيـز المصليـات الخاصـة بهم وعربـات التنقـل والكراسي المتحركـة لخدمتهم وتسهيل وصولهم للمسجد النبوي بيسر وسهولة.

وتأتي هذه الخدمات سعياً من وكالة شؤون المسجد النبـوي في تقديم أرقـى وأجود الخدمات للمصلين والزائرين وكل ما يعينهم على أداء عبادتهم بيس وسهولة.

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