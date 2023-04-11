السعودية اليوم / ‏‎"الأحوال المدنية" تؤكد أهمية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة "أبشر"



الرياض 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أهمية المحافظة على بطاقة الهوية الوطنية، والإبلاغ عن الوثائق المفقودة خلال (15) يومًا من فقدانها، حتى لا يترتب على ذلك أي غرامات مالية.

وأشارت إلى أنه بالإمكان الإبلاغ عن طريق خدمة "الإبلاغ عن الوثائق المفقودة" للمواطنين والمواطنات إلكترونيًا في منصة "أبشر"، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

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