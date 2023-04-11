السعودية اليوم / محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية..توثق مشاهدة 88 نوعاً من الطيور و11 نوعاً من الثدييات الأرضية



رفحاء 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أعادت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مقومات الحياة الطبيعية والفطرية إلى شمال شرق المملكة، وفقاً لرؤية المملكة 2030؛ وتحقيقاً لمبادرة

وأوضحت الهيئة في تقريراً لها الأسبوع الماضي، أن عدد الطيور الموثق مشاهدتها في المحمية بلغ 88 نوعاً ،وهي تمثل 6.7٪ من الطيور بالمملكة، فيما أظهرت نتـائج المسـح الميـداني للمـواقع التـي تمـت دراستهـا فـي البيئـات المختلفـة للمحميـة فـي فصل الربيع والصيف وجـود 11 نوعاً مـن الثدييات الأرضية في نطاق المحمية الشاسع الممتد على مساحة 91,500 كلم مربع والمتميز بتنوعه البيئي والطبيعة الخلابة وجمال أرضها الأخاذ بتنوع تضاريسها, حيث تحوي العديد من الأودية والشعاب والسهول, إضافةً إلى تداخل هذه البيئات مع النفود والكثبان الرملية، ومناطق الحرات البازلتية؛ التي تشكل تنوعاً تضاريسيّاً مميزاً؛ يحوي أنواعاً عدة من النباتات والحيوانات والطيور المستوطنة والمهاجرة.

يشار إلى أن الهيئة تستخدم التقنيات الحديثة لمراقبة ورصد المخالفين والحد من مخالفي الأنظمة داخل نطاق المحمية، وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق اللوائح التنفيذية لذلك.

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رفحاء 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واسأعادت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مقومات الحياة الطبيعية والفطرية إلى شمال شرق المملكة، وفقاً لرؤية المملكة 2030؛ وتحقيقاً لمبادرة السعودية الخضراء الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة.وأوضحت الهيئة في تقريراً لها الأسبوع الماضي، أن عدد الطيور الموثق مشاهدتها في المحمية بلغ 88 نوعاً ،وهي تمثل 6.7٪ من الطيور بالمملكة، فيما أظهرت نتـائج المسـح الميـداني للمـواقع التـي تمـت دراستهـا فـي البيئـات المختلفـة للمحميـة فـي فصل الربيع والصيف وجـود 11 نوعاً مـن الثدييات الأرضية في نطاق المحمية الشاسع الممتد على مساحة 91,500 كلم مربع والمتميز بتنوعه البيئي والطبيعة الخلابة وجمال أرضها الأخاذ بتنوع تضاريسها, حيث تحوي العديد من الأودية والشعاب والسهول, إضافةً إلى تداخل هذه البيئات مع النفود والكثبان الرملية، ومناطق الحرات البازلتية؛ التي تشكل تنوعاً تضاريسيّاً مميزاً؛ يحوي أنواعاً عدة من النباتات والحيوانات والطيور المستوطنة والمهاجرة.يشار إلى أن الهيئة تستخدم التقنيات الحديثة لمراقبة ورصد المخالفين والحد من مخالفي الأنظمة داخل نطاق المحمية، وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق اللوائح التنفيذية لذلك.// انتهى //00:22ت م0004

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.