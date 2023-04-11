ابني ضعيف الشخصية.. مشكلة في كل بيت

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ويشير مجلس شؤون الأسرة إلى 4 أسباب لضعف الشخصية لدى الأبناء، هي: الخلافات بين الوالدين، والنمط السلطوي في التربية وانعكاسه على ضعف شخصية الأبناء، إضافة إلى الحماية المفرطة من الأهل، والمقارنة السلبية بالآخرين.
ولبناء شخصية قوية للأبناء، حدد المجلس ممارسات عدة، عُدت خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف، تضمنت: اكتشاف اهتمامات الابن وما يميزه عن الآخرين بإشراكه في أنشطة مختلفة، وكذلك عدم إطلاق الأحكام السلبية على ابنك مهما أخطأ، ويجب كذلك منح الابن مساحته الخاصة، وأن تترك له حرية الاختيار باتزان، وأخيرا تجنب إشراك ابنك في الخلافات الزوجية، واحرص على حلها بهدوء، وبعيدا عن الأبناء.
أسباب ضعف الشخصية:
- الخلافات بين الوالدين
- النمط السلطوي في التربية
- الحماية المفرطة من الأهل
- المقارنة السلبية بالآخرين
كيف تبني الشخصية القوية؟
- اكتشاف مواهب واهتمامات الأبناء
- عدم إطلاق الأحكام السلبية عليهم
- منح الابن مساحته الخاصة
- تجنُب إشراك الأبناء في الخلافات الزوجية
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