شكرا لقرائتكم خبر ابني ضعيف الشخصية.. مشكلة في كل بيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هل تلاحظ أن أحد أبنائك ضعيف الشخصية، ويواجه صعوبة في التعامل مع أقرانه؟ تعرّف أولا على أسباب المشكلة، ثم الممارسات الوالدية الفاعلة لبناء شخصية قوية يتميز بها أبناؤك.

ويشير مجلس شؤون الأسرة إلى 4 أسباب لضعف الشخصية لدى الأبناء، هي: الخلافات بين الوالدين، والنمط السلطوي في التربية وانعكاسه على ضعف شخصية الأبناء، إضافة إلى الحماية المفرطة من الأهل، والمقارنة السلبية بالآخرين.

ولبناء شخصية قوية للأبناء، حدد المجلس ممارسات عدة، عُدت خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف، تضمنت: اكتشاف اهتمامات الابن وما يميزه عن الآخرين بإشراكه في أنشطة مختلفة، وكذلك عدم إطلاق الأحكام السلبية على ابنك مهما أخطأ، ويجب كذلك منح الابن مساحته الخاصة، وأن تترك له حرية الاختيار باتزان، وأخيرا تجنب إشراك ابنك في الخلافات الزوجية، واحرص على حلها بهدوء، وبعيدا عن الأبناء.

أسباب ضعف الشخصية:







الخلافات بين الوالدين



النمط السلطوي في التربية



الحماية المفرطة من الأهل



المقارنة السلبية بالآخرين



كيف تبني الشخصية القوية؟