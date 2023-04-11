شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير مكة يفتتح مشروع استكمال الطريق الدائري الأول وطريق الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان أمس، طريق الملك عبدالعزيز الموقت، واطلع على آخر إنجازات أعمال وجهة مسار.

كما افتتح مشروع استكمال الطريق الدائري الأول بطول 4,460 م، إذ يهدف المشروع إلى خدمة المناطق المجاورة للمسجد الحرام، خلال 3 مسارات مرورية بكل اتجاه.

رافقه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، وأمين العاصمة المقدسة المكلف صالح التركي.

إلى ذلك، شارك نائب أمير منطقة مكة المكرمة رجال الأمن والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن طعام الإفطار بالمسجد الحرام. كما ثمن جهود المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن خلال رمضان.

من جهة أخرى، سلم الأمير بدر بن سلطان، 525 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، وسكان الأحياء العشوائية بجدة، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، وذلك ضمن حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري.

وقدم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه، على رعايتهم الكريمة حفل تسليم المستفيدين من الأسر الأشد حاجة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير المسكن الملائم للأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة، تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

يذكر، أن اكتتاب جود الإسكان الخيري حقق عددا من النجاحات منذ انطلاقه مطلع رمضان الجاري، كأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم، ويهدف إلى حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود، أفرادًا ومؤسسات؛ لدعم الأسر الأشد احتياجا للمساكن، ويهدف إلى تأمين 3500 مسكن للأسر الأشد احتياجا، مسهما بذلك في تحقيق أبعاد تنموية تتماشى مع أهداف القيادة الحكيمة، بتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم، وإتاحة خيارات متعددة تناسب الشرائح كافة.

طريق الملك عبدالعزيز







الطول 3,65 كلم والعرض 40 لكل اتجاه



بشكل موقت واستثنائي للحافلات والمتجهين للمنطقة المركزية إلى حين اكتمال أعمال البنية التحتية للوجهة



يهدف لتسهيل وتنظيم حركة الزوار والمعتمرين في رمضان



يربط مشروع استكمال الطريق الدائري

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