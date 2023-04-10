محافظ الخرج يرعى حفل تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

وأكد محافظ الخرج في كلمة له خلال الحفل، أن هذه المناسبة تأتي في ظل مكتسبات جديدة وعطاء جديد في ظل القيادة التي دأبت على دعم جميع المجالات التي تهدف إلى تلمّس احتياجات المواطنين والمواطنات والعمل على تلبيتها.
ونوه إلى أن هذه المناسبة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز رفاهية واستقرار المواطن. وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذا الجانب - ممثلةً بالإسكان التنموي- متمنياً للمستفيدين السعادة والراحة في مساكنهم الجديدة.
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