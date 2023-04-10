نائب أمير مكة يفتتح طريق الملك عبدالعزيز بشكل مؤقت واستثنائي

افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان طريق الملك عبد العزيز المؤقت والاستثنائي، للحافلات والمتجهين للمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة إلى حين اكتمال أعمال البنية التحتية للوجهة بهدف تسهيل وتنظيم حركة الزوار والمعتمرين في شهر رمضان. كما افتتح مشروع استكمال الطريق الدائري الأول والذي يهدف إلى خدمة المناطق المجاورة للمسجد الحرام من خلال 3 مسارات مرورية بكل اتجاه.



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