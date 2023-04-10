السعودية اليوم / أمطار مصحوبة بزخات من البرد على منطقة نجران



نجران 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض وسالت بعض الأدوية والشعاب.

جعلها الله سقيا بركة ورحمة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:40ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.