السعودية اليوم / الأرصاد "تنبيه متقدم" استمرار حالة الأتربة المثارة ونشاط الرياح السطحية على عدد من محافظات مكة المكرمة



جدة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

أصدرَ المركز الوطني للأرصاد، "تنبيهاً متقدماً" باستمرار حالة الأتربة المثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، شبه انعدام في الرؤية، وارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية.

وبيَّنَ المركز أنَّ الحالة تشمل: العاصمة المقدسة، وجدة، والجموم، وبحرة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 9 من صباح الغد، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 3 مساءً.

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22:34ت م

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