

الوجه 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

اعتاد أهالي محافظة الوجه في كل عام من شهر رمضان المبارك، وفي كل الأحياء على إقامة وليمة إفطار جماعية يجتمع من خلالها أبناء الحي بكل محبة وأخوة مستشعرين روحانية الشهر الكريم.

ويحمل الصائمون قُبيل أذان المغرب وجبات الإفطار التي أجادت ربات البيوت طهيها كمشاركات في إعداد الوجبات التي تميز السفرة الجازانية خلال رمضان، ومنها الشوربة والسمبوسة، وغيرها من المأكولات الشعبية.

ويتسابق الشباب والأطفال في تقديم الوجبات لكبار السن في صور تعكس روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع كافة، في إحدى العادات الرمضانية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والتسامح فيما بينهم، في صورة اجتماعية مميزة .

// انتهى //

22:20ت م

0204





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / الإفطار الجماعي بأحياء الوجه عادة رمضانية يتوارثها الأبناء عن الآباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.