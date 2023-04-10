

جدة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

نظمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب, اليوم، حملة "أدركت" للتوعية بضعف السمع وزراعة القوقعة بمرحلة الطفولة، وذلك بالتعاون مع وحدة زراعة القوقعة والمعينات السمعية بالمستشفى الجامعي.

وتأتي الحملة في إطار دعم الجهود الرامية لتعزيز الوعي الصحي والتثقيف الطبي، وتعزيز الدور الاجتماعي للمؤسسات الطبية في خدمة المجتمع، مستهدفة التوعية بأهمية مسح السمع لحديثي الولادة وزراعة القوقعة، وتحسين جودة الحياة للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع.

وأوضح رئيس وحدة زراعة القوقعة والمعينات السمعية بالمستشفى الجامعي الدكتور فيصل زواوي، أن المستفيدين من الحملة بلغ ٤٠٠ طفل، وبمشاركات تجاوزت ١٣٠ مشاركة تنوعت مابين متحدثين وتصاميم ولوجستيك ورسومات وتنظيم وغيرها من الأعمال المساندة والتوعية والفحوصات، مشيراً إلى أن الدراسات الحديثة سجلت نسبة 13% من أطفال المملكة مصابين بضعف السمع، إذ يؤثر فقدانها سلباً على نوعية الحياة، مشدد على ضرورة إجراء الفحوصات الأولية عند الولادة.

وبيّن الدكتور زواوي، أن طرق العلاج تشمل عدة خيارات تعتمد على سبب وشدة فقدان السمع تتضمن مساعدات السمع واختيار الجهاز المناسب، والعمليات الجراحية لتشوهات طبلة الأذن أو عظام السمع وكذلك عند الإصابة بالتهابات متكررة بشكل دائم، وكذلك العمليات الغير جراحية بإزالة انسداد الشمع.

// انتهى //

22:15ت م

0202





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تنظم حملة "أدركت" للتوعية بضعف السمع وزراعة القوقعة للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.