السعودية اليوم / "واس" توثق الأجواء الرمضانية في أسواق الحدود الشمالية



عرعر 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

تشهد أسواق منطقة الحدود الشمالية أجواء رمضانية مختلفة متنوعة ما بين مظاهر زينة وجلسات رمضانية يتوافد إليها الأسر

ورصدت عدسة " واس " هذه الأجواء التي أصبحت مكاناً بارزاً في مدينة عرعر منها ما يعرف بـ" سوق المعارض " والكوفيهات والمطاعم التي خلقت أجواء بما يتناسب مع الشهر الفضيل .

// انتهى //

22:06ت م

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عرعر 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واستشهد أسواق منطقة الحدود الشمالية أجواء رمضانية مختلفة متنوعة ما بين مظاهر زينة وجلسات رمضانية يتوافد إليها الأسر السعودية والمقيمين هذه الأيام.ورصدت عدسة " واس " هذه الأجواء التي أصبحت مكاناً بارزاً في مدينة عرعر منها ما يعرف بـ" سوق المعارض " والكوفيهات والمطاعم التي خلقت أجواء بما يتناسب مع الشهر الفضيل .// انتهى //22:06ت م0199

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.