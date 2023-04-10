

رفحاء 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

عالجَت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة ببلدية مركز ابن شريم- في الربع الأول من العام الجاري 2023م، أكثرَ من 42,000 متر مربع من المسطحات الخضراء والحدائق والأشجار ،ورفعت 90 طنًّا من النفايات الإنشائية، ومخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة.

وأوضحت البلدية أنها عالجت 1,150 مترًا طوليًّا من الأرصفة المتهالكة، وصيانة 257 كشَّافًا تالفًا في الطرقات وأمام المنازل، و 50 حاوية نظافة داخل الأحياء، واستبدال 70 مترًا من الكيابل.

كما نفَّذَت البلدية 135 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية والصحية،تم خلالها رصد منشأة مخالفة، طُبِّقَت بحقها العقوبات البلدية المقرَّرة نظامًا.

وأكدت بلدية ابن شريم استمرارها في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر العام، وفقًا لخطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتحقيقًا لرؤية

// انتهى //

22:05ت م

0198



رفحاء 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسعالجَت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة ببلدية مركز ابن شريم- في الربع الأول من العام الجاري 2023م، أكثرَ من 42,000 متر مربع من المسطحات الخضراء والحدائق والأشجار ،ورفعت 90 طنًّا من النفايات الإنشائية، ومخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة.وأوضحت البلدية أنها عالجت 1,150 مترًا طوليًّا من الأرصفة المتهالكة، وصيانة 257 كشَّافًا تالفًا في الطرقات وأمام المنازل، و 50 حاوية نظافة داخل الأحياء، واستبدال 70 مترًا من الكيابل.كما نفَّذَت البلدية 135 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية والصحية،تم خلالها رصد منشأة مخالفة، طُبِّقَت بحقها العقوبات البلدية المقرَّرة نظامًا.وأكدت بلدية ابن شريم استمرارها في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر العام، وفقًا لخطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030؛ لرفع مستوى جودة الحياة.// انتهى //22:05ت م0198

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشمالية تعالج أكثر من 42 ألف م2 من المسطحات الخضراء في الشريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.