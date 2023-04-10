السعودية اليوم / سمو نائب أمير مكة المكرمة يفتتح طريق الملك عبدالعزيز المؤقت



مكة المكرمة في 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة - اليوم - طريق الملك عبدالعزيز " المؤقت "، واطلع على آخر إنجازات أعمال وجهة "مسار"، وكان برفقة سموه معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي أمين العاصمة المقدسة المكلف الأستاذ صالح التركي ورئيس الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، ومجموعة من النواب وكبار التنفيذيين.

وكان في استقبال سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار عبدالله صالح كامل، والرئيس التنفيذي ياسر أبو عتيق، وكبار التنفيذيين في الشركة.

وجاء افتتاح طريق الملك عبدالعزيز المؤقت بناءً على توجيهات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وجهودها المبذولة لتسهيل وتنظيم حركة الزوار والمعتمرين في شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع وجهة "مسار"، ومتابعة من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى الدفاع المدني ومرور العاصمة المقدسة.

وافتتحت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة "مسار"، طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة بطول 3,65كم وبعرض 40 م لكل إتجاه بشكل مؤقت واستثنائي، للحافلات ونزلاء بعض فنادق المنطقة المركزية إلى حين اكتمال أعمال البنية التحتية للوجهة، ويأتي ذلك تحقيقًا لإنسيابية الحركة المرورية لضيوف بيت الله الحرام وزوار وسكان مدينة مكة المكرمة خلال أيام الشهر الفضيل.

فيما تتسق هذه الجهود مع حرص الحكومة الرشيدة في متابعة المشاريع التنموية في العاصمة المقدسة التي تهدف للإرتقاء بتجربة الزائر والخدمات المقدمة لهم وتسهيل حركتهم في العاصمة المقدسة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال شهر رمضان المبارك.

يذكر أن وجهة "مسار" تسعى إلى إثراء تجربة سكان مكة وزوارها، مع توفير خيارات تنقّل متعددة لزائريها وفق مفهوم الحركة الشاملة حيث لا تتقاطع المركبات مع المشاة، وتسعى الوجهة لخلق تجارب ثقافية وترفيهيه متجددة، تواكب متطلبات وأهداف رؤية 2030 برفع أعداد ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030م، والإسهام برفع مستوى جودة الحياة في العاصمة المقدسة.

كما افتتح سموه مشروع استكمال الطريق الدائري الأولي ويهدف المشروع إلى خدمة المناطق المجاورة للمسجد الحرام بطول 4,460من خلال 3 مسارات مرورية بكل اتجاه ويربط مشروع استكمال الطريق الدائري الأول بطريق جبل الكعبة و طريق الأمير

// انتهى //

21:52ت م

0195



مكة المكرمة في 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة - اليوم - طريق الملك عبدالعزيز " المؤقت "، واطلع على آخر إنجازات أعمال وجهة "مسار"، وكان برفقة سموه معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي أمين العاصمة المقدسة المكلف الأستاذ صالح التركي ورئيس الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، ومجموعة من النواب وكبار التنفيذيين.وكان في استقبال سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار عبدالله صالح كامل، والرئيس التنفيذي ياسر أبو عتيق، وكبار التنفيذيين في الشركة.وجاء افتتاح طريق الملك عبدالعزيز المؤقت بناءً على توجيهات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وجهودها المبذولة لتسهيل وتنظيم حركة الزوار والمعتمرين في شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع وجهة "مسار"، ومتابعة من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى الدفاع المدني ومرور العاصمة المقدسة.وافتتحت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة "مسار"، طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة بطول 3,65كم وبعرض 40 م لكل إتجاه بشكل مؤقت واستثنائي، للحافلات ونزلاء بعض فنادق المنطقة المركزية إلى حين اكتمال أعمال البنية التحتية للوجهة، ويأتي ذلك تحقيقًا لإنسيابية الحركة المرورية لضيوف بيت الله الحرام وزوار وسكان مدينة مكة المكرمة خلال أيام الشهر الفضيل.فيما تتسق هذه الجهود مع حرص الحكومة الرشيدة في متابعة المشاريع التنموية في العاصمة المقدسة التي تهدف للإرتقاء بتجربة الزائر والخدمات المقدمة لهم وتسهيل حركتهم في العاصمة المقدسة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال شهر رمضان المبارك.يذكر أن وجهة "مسار" تسعى إلى إثراء تجربة سكان مكة وزوارها، مع توفير خيارات تنقّل متعددة لزائريها وفق مفهوم الحركة الشاملة حيث لا تتقاطع المركبات مع المشاة، وتسعى الوجهة لخلق تجارب ثقافية وترفيهيه متجددة، تواكب متطلبات وأهداف رؤية 2030 برفع أعداد ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030م، والإسهام برفع مستوى جودة الحياة في العاصمة المقدسة.كما افتتح سموه مشروع استكمال الطريق الدائري الأولي ويهدف المشروع إلى خدمة المناطق المجاورة للمسجد الحرام بطول 4,460من خلال 3 مسارات مرورية بكل اتجاه ويربط مشروع استكمال الطريق الدائري الأول بطريق جبل الكعبة و طريق الأمير محمد بن سلمان ، ووجهة مسار وفنادق جبل عمر وشارع أجياد ثوقف الملك عبدالعزيز (أبراج البيت) وشركة مكة للإنشاء والتعمير.// انتهى //21:52ت م0195

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير مكة المكرمة يفتتح طريق الملك عبدالعزيز المؤقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.