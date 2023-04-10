بردية الباحة تغطي طرقات وجبال ومتنزهات المنطقة

اكتست جبال وأودية مدينة الباحة بالبياض بعد هطول الأمطار والبرد الذي شهدته المنطقة اليوم. وارتسمت لوحة من الجمال على المتنزهات وفي شوارع المدينة مما دفع الأهالي إلى الخروج والاستمتاع بأجواء الباحة الربيعية .

من جانبها، قامت فرق الطوارئ الميدانية بأمانة منطقة الباحة بإزالة مخلفات الأمطار والبرد التي شهدتها مدينة الباحة صباح اليوم . وانتشرت الفرق الميدانية في طرقات وشوارع وميادين مدينة الباحة وبعض محافظاتها حيث قامت بتنظيف الشوارع من البرد الكثيف الذي تساقط على المنطقة وإزالة الأتربة والحجارة المتساقطة ومسح الطرقات ومعالجة آثار الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة اليوم .