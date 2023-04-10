

مكة المكرمة في 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023م واس

فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تجربة ضيف الرحمن , أجهزة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد انطباعات ضيوف الرحمن وزوار المعارض الرمضانية بالمسجد الحرام بطريقة تفاعلية سهلة وسريعة من خلال حركة اليد للتعبير عن مدى الرضا.

وأكد مدير الإدارة العامة للإحصاء بالرئاسة عيسى الهذلي أن الأجهزة تدعم (6) لغات عالمية، كما تتميز بإمكانية التعرف على جنس ونوع الأشخاص الذين قاموا بالتقييم وإمكانية التعرف على عمر الأشخاص الذين قاموا بالتقييم وربط الانطباعات حسب رحلة ضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم، والرصد المباشر والتحليل والانطباعات وعرضها بشكل لحظي على داش بورد.

//انتهى//

19:07ت م

0151





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد انطباعات ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.