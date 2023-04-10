السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الصومال يستقبل قائد الشرطة



مقديشو 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال أحمد بن محمد المولد قائد الشرطة الوطنية في الصومال اللواء سٌلب أحمد فرين.

وبحث اللقاء جهود المملكة العربية

// انتهى //

19:06ت م

0150



مقديشو 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال أحمد بن محمد المولد قائد الشرطة الوطنية في الصومال اللواء سٌلب أحمد فرين.وبحث اللقاء جهود المملكة العربية السعودية في دعم قوات الشرطة الصومالية.// انتهى //19:06ت م0150

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