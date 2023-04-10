السعودية اليوم / إطلاق أول وحدة ابتكار لخدمة ضيوف الرحمن



مكة المكرمة ١٩ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣م واس

دشن وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح اليوم , أول وحدة ابتكار في منشآت خدمة حجاج الداخل في شركة الفرقان المكية لخدمة حجاج الداخل لتعزيز الابتكار والإبداع في المنشأة وتقديم الأفكار والمنتجات الإبداعية , حيث أسهم برنامج سفراء الإبداع إحدى مبادرات مركز الإبداع وريادة الأعمال بوزارة الحج والعمرة في إنشائها وانطلاقتها.

وأكد الدكتور المداح أن الإبداع والابتكار من أهم المستهدفات التي تسعى لتحقيقها الوزارة في جميع المنشآت التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم , منوها بعمق الشراكة وتقديم الحلول والأفكار التطويرية من قبل المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد " ومن قطاع حجاج الداخل لتدشين وحدات أكثر في المنشآت.

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17:31ت م

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